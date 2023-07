Aktienentwicklung

Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Vormittag an Fahrt

19.07.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 5,69 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 5,69 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,69 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,69 EUR. Bisher wurden heute 6.069 Schaeffler-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 28,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 6,81 EUR. Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4.152,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.758,00 EUR umgesetzt worden waren. Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 02.08.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024. Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie Erste Schätzungen: Schaeffler präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Juni 2023: Experten empfehlen Schaeffler-Aktie mehrheitlich zum Kauf Wie Experten die Schaeffler-Aktie im Mai einstuften

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG