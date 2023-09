Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Schaeffler im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 5,35 EUR.

Die Schaeffler-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 5,35 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,32 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 5,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.463 Schaeffler-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 4,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Mit einem Kursverlust von 17,01 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 02.08.2023. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 EUR je Aktie gewesen. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.056,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Schaeffler am 08.11.2023 präsentieren. Schaeffler dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

