Schaeffler Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 5,39 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:41 Uhr 1,5 Prozent auf 5,39 EUR. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 5,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,46 EUR. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.300 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 7,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2023). Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 36,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2023 auf bis zu 4,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 8,72 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,79 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 02.08.2023. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4.056,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 08.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,939 EUR fest.

