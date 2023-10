Schaeffler Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Schaeffler

Aktienentwicklung

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 5,34 EUR.

Die Schaeffler-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 5,34 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Schaeffler-Aktie bei 5,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,46 EUR. Bisher wurden heute 149.296 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Mit einem Zuwachs von 38,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2023 Kursverluste bis auf 4,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,87 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,79 EUR an.

Schaeffler veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent auf 4.056,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte Schaeffler die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,939 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

