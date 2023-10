Schaeffler Aktie News: Schaeffler gibt am Vormittag nach

Kurs der Schaeffler

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 5,42 EUR nach.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 5,42 EUR. Die Abwärtsbewegung der Schaeffler-Aktie ging bis auf 5,38 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.415 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,38 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Am 09.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,92 EUR. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 10,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,79 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 02.08.2023. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.056,00 EUR – ein Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 3.790,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Schaeffler am 08.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,939 EUR im Jahr 2023 aus.

