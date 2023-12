Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 5,23 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 5,23 EUR. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,22 EUR nach. Bei 5,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 87.702 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,38 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Mit einem Zuwachs von 41,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 12,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,67 EUR aus.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 4.062,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.242,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Schaeffler-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,958 EUR im Jahr 2023 aus.

