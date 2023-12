Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 5,26 EUR.

Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 5,26 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,20 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,27 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 191.771 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 40,44 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,67 EUR.

Am 07.11.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,24 Prozent auf 4.062,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 4.242,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,958 EUR im Jahr 2023 aus.

