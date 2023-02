Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Mittag schwächer

Die Schaeffler-Aktie musste um 12:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 6,65 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,61 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,68 EUR. Zuletzt wechselten 43.772 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Bei 4,44 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 49,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,78 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Am 08.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.242,00 EUR – ein Plus von 27,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 3.332,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Schaeffler.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,912 EUR in den Büchern stehen haben wird.

