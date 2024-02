Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 6,19 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 6,19 EUR. Bei 6,19 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,29 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 449.998 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 16,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Mit Abgaben von 25,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,427 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,70 EUR angegeben.

Am 07.11.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4.062,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4.242,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,959 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

