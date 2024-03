Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 6,27 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 6,27 EUR ab. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,27 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,39 EUR. Bisher wurden heute 182.566 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 19.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 17,38 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,00 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,447 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,70 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 05.03.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4.043,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4.242,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Schaeffler.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2024 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

