Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Schaeffler zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 6,38 EUR.

Die Schaeffler-Aktie wies um 09:01 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 6,38 EUR. Bei 6,41 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Schaeffler-Aktie bis auf 6,38 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 6,39 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.327 Schaeffler-Aktien.

Bei 7,36 EUR markierte der Titel am 19.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 15,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (4,64 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,447 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schaeffler 0,450 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,70 EUR.

Am 05.03.2024 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.043,00 EUR – eine Minderung von 4,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.242,00 EUR eingefahren.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Schaeffler.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,01 EUR je Aktie.

