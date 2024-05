Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 6,32 EUR.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 6,32 EUR zu. Bei 6,32 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.569 Schaeffler-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 6,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,28 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (4,64 EUR). Mit Abgaben von 26,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,448 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,07 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,19 EUR im Vorjahresquartal. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,962 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

