Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 5,74 EUR.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 5,74 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,74 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,65 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 374.306 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 28,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,81 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 09.05.2023 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.152,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.758,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Schaeffler am 02.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 06.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Schaeffler-Aktie.

