Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 5,69 EUR. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 5,69 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 5,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 12.792 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,38 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 22,90 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 4,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 21,97 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,81 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 09.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.758,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.152,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Schaeffler am 02.08.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 06.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2023 1,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Erste Schätzungen: Schaeffler präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Juni 2023: Experten empfehlen Schaeffler-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Wie Experten die Schaeffler-Aktie im Mai einstuften