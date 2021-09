Schaeffler Aktie News: Schaeffler im Minusbereich

Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 6,29 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,22 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 577.925 Schaeffler-Aktien.

Am 19.04.2021 markierte das Papier bei 8,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.10.2020 (4,99 EUR).

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,98 EUR. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen.

Die Schaeffler Gruppe ist ein weltweit führender integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Zum Produktportfolio des Unternehmens gehören Präzisionskomponenten und Systeme für Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet Schaeffler unter anderem Ventilspielausgleichselemente, Wälzlagerungen für Motorwellen, Kupplungen und Doppelkupplungssysteme, Radlager oder Servolenkungen. Für die Industrie ist der Konzern in den Sparten Mobilität, Erneuerbare Energien sowie als Systempartner bei der Entwicklung von Produktionsmaschinen oder Lagersystemen für die Luft- und Raumfahrt tätig. Abgerundet wird das Angebot durch umfassende Serviceleistungen und die Bereitstellung von Ersatzteilen.

