Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Freitagvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 5,30 EUR nach.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 5,30 EUR. Bei 5,28 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 5,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9.185 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 39,38 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,92 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 7,08 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,79 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 02.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent auf 4.056,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 05.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,939 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

