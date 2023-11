Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagmittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Schaeffler. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Schaeffler-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 5,22 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:37 Uhr bei 5,22 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 5,29 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,26 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 78.630 Aktien.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 41,38 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 6,67 EUR.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schaeffler-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,930 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

