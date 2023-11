Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 5,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 0,3 Prozent auf 5,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Schaeffler-Aktie bis auf 5,17 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,26 EUR. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 141.338 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 41,92 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 12,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,67 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Am 07.11.2023 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4.062,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.242,00 EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,930 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

