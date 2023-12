Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 5,43 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 5,43 EUR. Die Schaeffler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,44 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 284.079 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 36,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,67 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Schaeffler gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 4.062,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4.242,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte Schaeffler die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,958 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

