Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Die Schaeffler-Aktie musste um 09:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 6,59 EUR abwärts. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 6,59 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,65 EUR. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.373 Stück gehandelt.

Am 02.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,90 EUR an. Gewinne von 4,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 48,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,78 EUR aus.

Schaeffler ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 4.242,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.332,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 06.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,912 EUR je Schaeffler-Aktie.

