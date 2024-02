Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 6,21 EUR.

Die Schaeffler-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 6,21 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Schaeffler-Aktie bis auf 6,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 126.460 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,28 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,427 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,70 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4.062,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4.242,00 EUR umsetzen können.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,959 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schwacher Handel: SDAX legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein

SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich in der Verlustzone

Schwacher Handel: SDAX zeigt sich am Montagnachmittag leichter