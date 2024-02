Schaeffler Aktie News: Schaeffler präsentiert sich am Nachmittag fester

So bewegt sich Schaeffler

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 6,27 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 6,27 EUR. Bei 6,27 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 330.636 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,80 Prozent hinzugewinnen. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,427 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,70 EUR.

Schaeffler ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.062,00 EUR – eine Minderung von 4,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.242,00 EUR eingefahren.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte Schaeffler die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,959 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schwacher Handel: SDAX legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein

SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich in der Verlustzone

Schwacher Handel: SDAX zeigt sich am Montagnachmittag leichter