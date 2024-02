Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteidigt am Mittwochvormittag Vortagesniveau

So bewegt sich Schaeffler

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Schaeffler. Mit einem Kurs von 6,23 EUR zeigte sich die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Schaeffler-Aktie zeigte sich um 09:03 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 6,23 EUR. Bei 6,25 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 6,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,22 EUR. Bisher wurden heute 9.752 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 18,55 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,427 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,70 EUR.

Am 07.11.2023 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte Schaeffler die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,959 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schwacher Handel: SDAX legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein

SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich in der Verlustzone

Schwacher Handel: SDAX zeigt sich am Montagnachmittag leichter