Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteuert sich am Dienstagmittag

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 6,51 EUR. Bei 6,52 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 6,37 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.351 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 11,79 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 46,62 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,95 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 08.11.2022. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,24 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,36 Prozent auf 4.242,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.554,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.05.2023 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je Schaeffler-Aktie.

