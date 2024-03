Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit roter Tendenz

Blick auf Schaeffler-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 6,07 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 6,07 EUR. Die Schaeffler-Aktie sank bis auf 6,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 376.281 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,36 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 17,53 Prozent niedriger. Bei 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,447 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,77 EUR.

Am 05.03.2024 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4.043,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,69 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2024 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

