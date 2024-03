Schaeffler Aktie News: Schaeffler präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 6,24 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 6,24 EUR. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 6,27 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,26 EUR. Bisher wurden heute 28.797 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 19.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 15,22 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Mit Abgaben von 25,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,447 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,70 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 05.03.2024 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,69 Prozent auf 4.043,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 07.05.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 1,01 EUR im Jahr 2024 aus.

