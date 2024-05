Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 6,19 EUR.

Das Papier von Schaeffler befand sich um 09:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 6,19 EUR ab. Bei 6,19 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,21 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.273 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 8,71 Prozent niedriger. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,448 EUR je Schaeffler-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 7,07 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 07.05.2024. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,09 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,962 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

