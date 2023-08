Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 5,48 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 5,48 EUR. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,57 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 138.524 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,96 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Am 02.08.2023 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.056,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 3.790,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Schaeffler am 08.11.2023 vorlegen. Am 05.11.2024 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2023 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie legt zu: Schaeffler rechnet nach erfolgreichem ersten Halbjahr mit mehr Gewinn

Ausblick: Schaeffler verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Juli 2023: Analysten sehen Potenzial bei Schaeffler-Aktie