Schaeffler Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Schaeffler

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 5,35 EUR ab.

Um 15:44 Uhr ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 5,35 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Schaeffler-Aktie bei 5,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,39 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 187.664 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 27,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 4,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,96 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 02.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.056,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.790,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Schaeffler am 08.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,02 EUR je Aktie.

