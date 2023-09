Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 5,38 EUR.

Die Schaeffler-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 5,38 EUR abwärts. Bei 5,38 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,39 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 507 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 37,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 17,47 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 02.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.056,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 05.11.2024.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

