Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 5,16 EUR.

Die Aktie verlor um 11:52 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,2 Prozent auf 5,16 EUR. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,16 EUR. Bei 5,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 30.826 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 7,40 EUR. 43,45 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,67 EUR aus.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4.062,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,24 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,930 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Warum sich David Einhorn über den Zustand der Märkte sorgt

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schwächelt letztendlich

Verluste in Frankfurt: SDAX schwächelt nachmittags