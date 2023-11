Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 5,13 EUR abwärts.

Bei 5,12 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 115.201 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 44,00 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,67 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,930 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

