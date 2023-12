Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag im Minusbereich

So bewegt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 5,55 EUR.

Um 09:03 Uhr fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 5,55 EUR ab. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,52 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,57 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 36.822 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,40 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,67 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,24 Prozent auf 4.062,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,958 EUR je Schaeffler-Aktie.

