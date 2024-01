Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Mittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 5,57 EUR zu.

Das Papier von Schaeffler legte um 11:41 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 5,57 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,57 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,51 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88.579 Schaeffler-Aktien.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 24,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 07.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4.062,00 EUR, gegenüber 4.242,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,24 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,959 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

