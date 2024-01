Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 5,57 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 5,57 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,57 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,51 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.650 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 32,61 Prozent wieder erreichen. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,67 EUR angegeben.

Am 07.11.2023 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.062,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,959 EUR je Aktie belaufen.

