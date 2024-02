Schaeffler Aktie News: Schaeffler steigt am Mittag

Schaeffler im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 6,33 EUR zu.

Das Papier von Schaeffler konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 6,33 EUR. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 6,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 79.475 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 16,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR. Abschläge von 26,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Schaeffler-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,427 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,70 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Schaeffler ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,24 Prozent auf 4.062,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.242,00 EUR gelegen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,959 EUR je Schaeffler-Aktie.

