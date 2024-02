Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Schaeffler im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 6,33 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 6,33 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,40 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,37 EUR. Bisher wurden heute 150.515 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 26,70 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,427 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,70 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 4.062,00 EUR, gegenüber 4.242,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,24 Prozent präsentiert.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,959 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schwacher Handel: SDAX legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein

SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich in der Verlustzone

Schwacher Handel: SDAX zeigt sich am Montagnachmittag leichter