Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag höher

Aktie im Blick

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 6,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 1,8 Prozent auf 6,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 6,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,37 EUR. Bisher wurden heute 28.442 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 37,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Schaeffler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,427 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,70 EUR aus.

Am 07.11.2023 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4.062,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4.242,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,959 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schwacher Handel: SDAX legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein

SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich in der Verlustzone

Schwacher Handel: SDAX zeigt sich am Montagnachmittag leichter