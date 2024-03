Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag in Grün

So entwickelt sich Schaeffler

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 6,19 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 6,19 EUR. Die Schaeffler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,25 EUR aus. Bei 6,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 301.731 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,36 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 15,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,98 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,442 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,77 EUR angegeben.

Am 05.03.2024 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.043,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 13.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,990 EUR im Jahr 2024 aus.

