Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 6,14 EUR.

Die Schaeffler-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 6,14 EUR. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,13 EUR. Bei 6,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2.641 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 19,97 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,447 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schaeffler 0,450 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,77 EUR aus.

Schaeffler ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,69 Prozent auf 4.043,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.242,00 EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 13.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,01 EUR fest.

