Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie von Schaeffler zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 6,27 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 6,27 EUR zu. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,32 EUR zu. Bei 6,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.968 Stück gehandelt.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,05 Prozent. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 35,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,448 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,77 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 05.03.2024. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent auf 4.043,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Schaeffler am 07.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte Schaeffler die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,00 EUR je Schaeffler-Aktie.

