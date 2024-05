Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochmittag mit Einbußen

So bewegt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 6,00 EUR.

Um 11:39 Uhr ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 6,00 EUR. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,00 EUR ab. Bei 6,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 78.331 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 29,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Schaeffler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,448 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 7,07 EUR.

Schaeffler gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,19 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4,09 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Schaeffler-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,962 EUR fest.

