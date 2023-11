Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochnachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 5,12 EUR.

Um 15:49 Uhr konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 5,12 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,17 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,07 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 85.492 Stück.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 10,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,67 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 07.11.2023. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.062,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 06.03.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,930 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

