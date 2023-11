Fokus auf Aktienkurs

Schaeffler Aktie News: Schaeffler legt am Vormittag zu

22.11.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Schaeffler zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 5,09 EUR.

Das Papier von Schaeffler legte um 09:01 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 5,09 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,07 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 9.524 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 31,03 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 8,84 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,67 EUR an. Am 07.11.2023 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4.062,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4.242,00 EUR umsetzen können. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 06.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,930 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der SDAX aktuell

Bildquellen: mf