Schaeffler Aktie News: Schaeffler schiebt sich am Freitagmittag vor

Schaeffler im Blick

Die Aktie von Schaeffler zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 5,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 5,52 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,52 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.506 Schaeffler-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,38 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Mit Abgaben von 15,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 07.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.062,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.242,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 06.03.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,958 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX sackt letztendlich ab

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX fällt mittags