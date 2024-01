Schaeffler Aktie News: Schaeffler zieht am Nachmittag an

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 5,73 EUR.

Die Schaeffler-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 5,73 EUR. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,83 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 471.244 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 07.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,24 Prozent auf 4.062,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.242,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,959 EUR fest.

