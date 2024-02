Schaeffler Aktie News: Schaeffler reagiert am Nachmittag positiv

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 6,28 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 6,28 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,33 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 160.763 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 14,91 Prozent niedriger. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 26,11 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,427 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,70 EUR.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.062,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,959 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

