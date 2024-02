Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag gesucht

Kurs der Schaeffler

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 6,31 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 6,31 EUR zu. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 6,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,21 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 13.306 Aktien.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,427 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,70 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Am 07.11.2023 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.062,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,959 EUR fest.

