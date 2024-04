Schaeffler Aktie News: Schaeffler reagiert am Mittag positiv

Schaeffler im Blick

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 6,26 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 6,26 EUR. Bei 6,26 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 321.072 Schaeffler-Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,23 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 25,88 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,448 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 05.03.2024 vor. Umsatzseitig wurden 4,04 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 3,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Schaeffler am 07.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 13.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2024 1,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

