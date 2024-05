Schaeffler Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Schaeffler

Aktienentwicklung

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 5,98 EUR.

Um 11:44 Uhr fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 5,98 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Schaeffler-Aktie ging bis auf 5,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 65.353 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 11,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 28,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,448 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 7,07 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 07.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,19 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,962 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

